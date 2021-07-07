SON DAKİKA HABERİ: Emekli albay dehşet saçtı! Önce katliam yaptı sonra intihar etti





DENİZ KENARINDA İNTİHAR ETTİ

Komşularına tabanca ile ateş açtıktan sonra uzaklaşan Mehmet F., deniz kenarına gitti. Bir süre sonra sahil kesiminden gelen silah sesi üzerine ekipler bu yöne hereket etti. Mehmet F.'nin deniz kıyısında kanlar içerisinde yerde yatarken bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet F.'nin tabanca ile kafasına ateş açarak intihar ettiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.