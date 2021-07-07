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Giriş Tarihi: 7.7.2021 08:20

Adana merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İHA
Adana merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Adana ve Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının Adana ve Kahramanmaraş'ta FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapmasında çalışma başlattı. Ekipler, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Sağlık Mensupları Derneği'nde (SAMEDER) faaliyet gösterdikleri, örgüt mensupları ile irtibatının bulunduğu, Bank Asya hesaplarında örgütün talimatı doğrultusunda artırımda bulunduğu, sabit büfe ve ankesörlü hatlardan aranılan 6 kişiyi tespit etti.
5 kişi Adana'da 1 kişi de Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
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Adana merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
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