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Giriş Tarihi: 8.7.2021 00:33

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan kinayeli uyarı

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan kinayeli uyarı

Metrobüslerde gerekli bakımları yapmayan İBB yönetimi, vatandaşlara çile çektirdi. Vatandaşlar tavanlarından su sızan metrobüslerde ıslanmamak için araç içinde şemsiye açmak zorunda kaldı. Yüzlerce otobüs hattını iptal eden, sefer sayılarını azaltan ve toplu taşıma araçlarının gerekli bakımını 2 yıldır yapmayan yönetime AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan gönderme geldi. Yapılan açıklamada, “Hava durumuna bakmadan toplu taşımaya binmeyin! Yağmurlu havalarda şemsiye, sıcak havalarda buz torbası bulundurmayı ihmal etmeyin. 2 yıldır bakımsız kalan araçlarda; akan tavanlar, çalışmayan klimalar size sürpriz olmasın” denildi.

İstanbul'da önceki gün etkili olan yağmur nedeniyle Metrobüslerden yağmur suyu aktı. Yolcular ise Metrobüslerin tavanından akan yağmur suları nedeniyle ıslanmamak için otobüs içinde şemsiye açmak zorunda kaldı. İBB tarafından 2 yıldır gerekli bakımları yapılmayan metrobüslerde yaşanan su akıtma sorunu sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İBB'ye gönderme yaparak İstanbulluları uyardı. 'İstanbul'da toplu taşıma kullanacaklara uyarı' başlığı ile yapılan açıklamada, "Hava durumuna bakmadan toplu taşımaya binmeyin! Yağmurlu havalarda şemsiye, sıcak havalarda buz torbası bulundurmayı ihmal etmeyin. 2 yıldır bakımsız kalan araçlarda; akan tavanlar, çalışmayan klimalar size sürpriz olmasın" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, toplu taşıma sefer sayılarını azaltan, yüzlerce hattı da iptal eden İBB yönetiminin metrobüsler de dahil toplu taşıma araçlarında gerekli bakımları yapmaması nedeniyle kazalar da peş peşe yaşanmaya başladı. Son olarak Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi durağı Topkapı yönündeki iki metrobüs 5 Temmuz'da kaza yapmış ve 24 kişi yaralanırken, her iki metrobüste hasar meydana gelmişti.

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan kinayeli uyarı
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