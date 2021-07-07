Aksaray’da korkunç kaza: Bu acıya nasıl dayanacağım!

Ağlayan Celil Uğur, "Bu acıya nasıl dayanacağım" diye feryat etti. Ağabeyin feryadı herkesin yüreğini dağladı. Savcılık incelemesinin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sultanhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.