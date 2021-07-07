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Giriş Tarihi: 7.7.2021 16:32 Son Güncelleme: 7.7.2021 16:39

Aksaray’da korkunç kaza: Bu acıya nasıl dayanacağım!

İHA
Aksaray’da korkunç kaza: Bu acıya nasıl dayanacağım!

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet beton elektrik direğine çarptı. Sürücü kurtarılamadı. Acı haberi alan ağabeyi ise “Bu acıya nasıl dayanacağım” diyerek ağladı…

Korkunç kaza; Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toplu konutlardan ilçe merkezi istikametine motosikleti ile seyreden 24 yaşındaki Kadir Uğur, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bulunan beton elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle beton elektrik direğine kafasını çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Uğur olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri motosiklet sürücüsünün öldüğünü belirlerken, polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı.

Acı haberi alarak olay yerine gelen sürücünün ağabeyi Celil Uğur (28) kardeşinin cesedi başında ağıtlar yaktı.

Ağlayan Celil Uğur, "Bu acıya nasıl dayanacağım" diye feryat etti. Ağabeyin feryadı herkesin yüreğini dağladı. Savcılık incelemesinin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sultanhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aksaray’da korkunç kaza: Bu acıya nasıl dayanacağım!
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