Ankara’da ‘Müsilaj Operasyonu’ 4 ayrı suç örgütüne operasyon

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara genelinde vatandaşlara ve esnafa baskı kurarak zorla para isteyen, para vermeyen esnafı ve iş yerlerini kurşunlayan, tefecilik yapan ve silah kaçakçılığı yapan 2 ayrı suç örgütünü tespit etti. Çalışmalarını derinleştiren Organize ekipleri suç örgütüne silahları temin eden 2 ayrı silah kaçakçılığı yapan örgütü belirledi.

MÜSİLAJ OPERASYONU

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardından 2 organize suç örgütü operasyonu ve 2 silah kaçakçılığı yapan suç gurupları olmak üzere 4 ayrı organize suç örgütüne 'Müsilaj Operasyonu' düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 65 şüpheli gözaltına alındı. Emniyettindeki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Farklı suç guruplarına mensup 46 şüphelinin işlemleri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor.



Yapılan aramalarda; 62 tabanca, 17 pompalı, 12 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait değişik çaplarda fişek, çok sayıda çek, mağdurlar adına düzenlenmiş senet, altı imzalatılmış boş kağıt ele geçirildi.