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Giriş Tarihi: 7.7.2021

Anneni öldürüp canıma kıyarım

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Anneni öldürüp canıma kıyarım
Konya'da, geçen 22 Haziran'da, daha önce boşandığı ve bir süre de dini nikâhla birlikte yaşadığı eşi Halime Uyar'ı (43), işe gitmek için çıktığı evinin önünde öldürüp aynı silahla intihar eden Mesut Çoban'ın (46) kızlarının ifadesine SABAH ulaştı. Çiftin, olaydan 15 gün önce annesiyle birlikte evi terk edip teyzesinde kalmaya başlayan küçük kızları Rabia Çoban (18), "Babam hep annemi sevdiğini söylerdi ama sürekli kıskanırdı.

Bu kıskançlığı nedeniyle zaman zaman tartışırlardı. 15 yıl önce babamın borçları nedeniyle anlaşmalı olarak boşandılar. Ancak dini nikâhlı olarak beraber yaşamaya devam ettiler. Olaydan 15 gün önce babam kıskançlık nedeniyle yine annemle tartıştı. Bunun üzerine, annemle birlikte teyzeme yerleştik. Olaydan 3 gün önce babamın yanına gittim. Bana, 'Anneni eve geri getir, yoksa seni de anneni de öldürürüm. Sonra da kendi canıma kıyarım' dedi" ifadesini kullandı.
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Anneni öldürüp canıma kıyarım
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