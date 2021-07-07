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Giriş Tarihi: 7.7.2021 10:37

Aracıyla kaza yapan arkadaşını öldürdü

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Aracıyla kaza yapan arkadaşını öldürdü

Adana’da emanet verdiği otomobiliyle kaza yapan ve masrafını ödemeyen arkadaşı Ahmet Özdemir’i vurarak öldüren Sinan Polat, teslim oldu.

Adana'da 26 yaşındaki Sinan Polat, emanet verdiği otomobiliyle kaza yapıp, masrafını ödemeyen arkadaşı Ahmet Özdemir'i (24), tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan 2 gün sonra polise teslim olan Polat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 BİN LİRALIK HASAR

Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Özdemir, geçen ay arkadaşı Sinan Polat'tan emanet aldığı otomobille tek taraflı kaza yaptı. Bunun üzerine Polat, arkadaşı Özdemir'den araçta oluşan 2 bin liralık hasarı ödemesini istedi, ancak olumsuz yanıt aldı. 4 Temmuz akşamı sulama kenarında bir araya gelen 2 arkadaş grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Polat, yanında getirdiği tabancayla Ahmet Özdemir'i vurdu.

TESLİM OLDU

Zanlı Sinan Polat, kaçıp kayıplara karışırken Ahmet Özdemir kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sinan Polat olaydan 2 gün sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı öne sürülen Kenan K. (37), Ercan K. (30) ile Cebrail K.'yi (36) de gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından diğer şüpheliler serbest bırakılırken, Sinan Polat ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Polat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Aracıyla kaza yapan arkadaşını öldürdü
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