Avukata ateş açmıştı firari sanığın yargılanmasına başlandı

"BİR ŞARJÖR MERMİ İLE ATEŞ EDİLDİ"

Söz verilen müşteki Yıldırım Çavuşovalı, müvekkilleri tarafından olaya konu davaya 2010 yılında müdahil olduğunu, 2015 yılında davanın lehlerine kesinleştiğini ve sanık tarafından müvekkillerinin arazisine kaçak yapılmış dükkanların olduğunu belirterek, binalarda ölçüm yapılması için randevu aldım. Sanık avukatı aradı bana hiçbir sorun olmayacağını, polis olmadan gelebileceğimi söyledi. Müvekkillerim ve stajyerim ile birlikte olay yerine gittim. Sanığın sinirli bir halde olduğunu gördüm. Sanığın avukatını aradım, bana hemen geleceğini söyledi. Ortam biraz gerildi.Kendisine kararın kesinleştiğini ve bu aşamadan sonra bir şey yapılamayacağını söyledim. Arkamı döner dönmez bir şarjör mermi ile ateş edildi. Hatta sanığın bana ateş etmesi sonucunda yakın bir yerde bulunan işçi bir çocuk da yaralandı. Kendimi korumaya çalışırken elimden ve karnımdan yaralandım" dedi.

Mahkeme heyeti, müşteki hakkında kati rapor düzenlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar vererek, sanık hakkında yakalama kararının infazının beklenmesine karar verdi.