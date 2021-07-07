Bağcılar Belediyesi ile Litvanya iklim değişikliğiyle mücadele için el ele verdi



Tasarının detaylarını ve planını görüşmek için projenin Türkiye ayağını yürütecek olan Litvanya Cumhuriyeti Merkezi Proje Yönetimi Ajansı (Central Project Management Agency – CPMA) ile Bağcılar Belediyesi yetkilileri bir araya geldi. Bağcılar Belediyesi yeni hizmet binasında gerçekleşen toplantıya Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Litvanya Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Vaida Stankeviciene, Litvanya Büyükelçiliği İkinci Sekreteri Gediminas Danisas, EU4 Enerji Dönüşümü Projesi Türkiye Takım Lideri Daive Matoniene, Türkiye Enerji ve İklim Politikaları Uzmanı İpek Gülkaya Taşgın, belediye başkanı yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı.



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Toplantıda detaylar görüşüldükten sonra imzalanacak sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı. Proje, Batı Balkanlar ve Türkiye'de enerji dönüşümünü sağlamayı ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi amaçlıyor. Projenin tüm canlıları ilgilendirdiğini söyleyen Başkan Çağırıcı, "Çok önemli bir proje. Birlikte mücadele ederek bu konularla ilgili sonuç alabiliriz. Çalışmalarda başarılar diliyorum" dedi. Matoniene ise "Sizin özellikle vizyonunuzdan ve gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan çok etkilendik. Birlikte yapacağımız işbirliğiyle Bağcılar'ı diğer kurumlara örnek olması adına bir çalışma içerisinde olacağız" diye konuştu. Bağcılar Belediyesi, daha önce imzaladığı Başkanlar Sözleşmesi gereği ilçedeki karbondioksit salınımını 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltmayı vadetmişti.