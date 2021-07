Bağcılar Belediyesi ile Litvanya iklim değişikliğiyle mücadele için el ele verdi

Avrupa Birliği (AB) ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilen "Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi (EU4 Energy Transition Convenant of Mayors in the Western Balkans and Turkey) için Bağcılar Belediyesi destek almaya hak kazandı. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi'nin daha önce iklim değişikliği etkilerinin azaltılması konusunda imzaladığı "Başkanlar Sözleşmesi" ve "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Planı"nın geliştirilmesine destek verilecek.