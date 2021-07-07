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Giriş Tarihi: 7.7.2021

‘Bağışı yapan ailenin ellerini öpeceğim’

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
‘Bağışı yapan ailenin ellerini öpeceğim’
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 34 yaşındaki Şamil Şahin'in kolları 29 Haziran'da Prof. Dr. Ömer Özkan ile Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından 14 saat süren operasyonla 34 yaşındaki Yavuz Ayılmazdır'a nakledilmişti. Yoğun bakım ünitesinde 2 gün süren tedavinin ardından normal servise alınan Ayılmazdır, kollarını kullanabileceği günü iple çekiyor. Ağrı'da 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu iki elini kaybeden Ayılmazdır, 25 yıl sonra yeni kollarına kavuştu.

CEVABI HERKESI DUYGULANDIRDI
Odasında yürüyüşlere başlayan Ayılmazdır'ın günlük kontrolleri sırasında doktor ve hemşirelerin, "Yeni kollarını kullanmaya başladığında günlük ihtiyaçların dışında ilk iş olarak ne yapmak istiyorsun?" sorusuna karşılık, "Yapacağım ilk iş bana kolları bağışlayan Şamil Şahin'in annesi Şadiye hanım ile eşi Bahar hanım başta olmak üzere tüm ailesinin ellerini öpeceğim" cevabını verdi. Bu cevap doktor ve hemşireleri duygulandırdı.
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‘Bağışı yapan ailenin ellerini öpeceğim’
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