Bakan Kasapoğlu'ndan Merve Akpınar’a destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'da toprak sahaya çizgi çekerek hentbol oynayan ve Ankara'da katıldığı müsabakalarda yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Şanlıurfalı 13 yaşındaki Merve Akpınar ile telefonda görüştü. Kasapoğlu, Merve ile yaptığı görüntülü konuşmada, tesis ve ihtiyaçlar konusunda ağabeyleri olarak her zaman yanlarında olacağının sözünü verdi.

BAKAN ŞANLIURFA'YA GELECEK

Konuklu İmamhatip Ortaokul öğrencisi Merve'den ailesi, takım arkadaşları ve hentbol antrenmanları hakkında bilgi de alan Bakan Kasapoğlu, Merve'ye malzeme ve tesis ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanlarında olduğunu iletti. Kasapoğlu, Şanlıurfa'ya geleceğini ve Merve'nin okulunu ziyaret ederek, sporcuları yetiştiren öğretmenlerle görüşeceğini dile getirdi.

Merve Akpınar ise kendisine verdiği destekten dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu teşekkür ederek kendisini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu'na teşekkür eden baba Ali Akpınar, "Bakanımızı Şanlıurfa'da görmek bizleri gururlandırır." dedi.