Bariyer ok gibi saplandı: 2 ölü, 6 yaralı

Sakarya
'da TEM Otoyolu
'nda bir ticari taksinin bariyerlere çarpması sonucu yaşanan kazada baba ve kızı hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Feci kaza, dün sabah TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul
istikametinde seyir halinde olan ve Sapanca Gişeleri kavşağında yol ayrımında kontrolden çıkan Fatih Kılıç (45) idaresindeki ticari taksi bariyerlere çarptı. Bariyerlerin araca ok gibi saplandığı kazada Irak uyruklu 36 yaşındaki baba Abdulrahaheem Mohmood Al-Zuhaırı ile 7 yaşındaki kızı Rawasee Yasır Abdulrahaeem Al-Zuhaırı olay yerinde hayatını kaybetti. Taksi şoförü ile 6 kişi de yaralandı. Öte yandan Aydın
'ın Çine ilçesinde ise otomobil, TIR ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Salih Aydın
ile eşi Rabia Aydın hayatını kaybetti.