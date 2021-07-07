Bayramda ekstra tedbir olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, önceki akşam Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca şunları söyledi:
BAYRAM ÖNCESİ YÜZDE 70 HEDEFİ:
Bayramda bir hareketlilik olacağını biliyoruz; bayram öncesi aşılanması gereken 18 yaş üzeri vatandaşımızın yüzde 70'ine erişebilir olup, aşılayalım istiyoruz. O nedenle de illeri sınıfladık. Yüzde 75'in üzeri mavi, yüzde 65'in üzeri sarı, yüzde 55'in üzeri turuncu, yüzde 55'in altındakiler ise kırmızı şeklinde. Bütün iller nüfusuna göre nerede olduğunu görecek. Herkesin, ilinde toplumsal bağışıklığın oluşup oluşmadığını görebilir ve biliyor olması gerekiyor. Diğer illerle kıyaslayarak herkesin bu dönemde üzerine düşeni yapması gerekiyor.
DELTA PLUS 3 KİŞİDE GÖRÜLDÜ:
Delta plus 3 farklı ilde 3 kişide görüldü. Bunlardan biri İstanbul
. Ankara
'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim. Bu kişilerin de genel durumları iyi, ayaktan takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil. Aşılı kişiler değil. Delta sayıları ise giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30'u buldu.
UĞUR HOCA GELECEK: Türkiye
'ye 35.5 milyon doz BioNTech
aşısı geldi. Perşembe günü 1.5 milyon doz daha gelecek Elimizde 8 milyona yakın aşı bulunuyor. Aşı açısından sorunumuz yok. Uğur Hoca
da bayramdan sonra gelecek, konuşuyoruz. Sinovac'la ilgili de şu ana kadar gelen 34 milyondu, dün 1.5 milyon daha geldi, çarşamba günü 1.5 milyon daha gelecek, 37 milyon olacak.
BAYRAMDA EKSTRA TEDBİR YOK:
Ülkemize gelen turistlerden aşı karnesi olan veya son 6 ayda hastalığı geçirmiş olan kişilerden test istemiyoruz; ama bunun dışında olan herkesten 48 saat içinde antijen, 72 saat içinde PCR
istiyoruz. Bayramda hareketlilik artacak. Biz bayrama kadar aşılanması gereken 18 yaş üstü vatandaşın en az yüzde 70'inin en az 1 aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz. Toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz. Ayrıca şu an için Kurban Bayramı
'nda ekstra bir tedbir uygulanmayacağını söyleyebilirim.
3'ÜNCÜ DOZDA 50 YAŞI AŞAĞIYA ÇEKEBİLİRİZ:
Yakında kritik görev almış olan kişiler de belediye başkanları dahil olmak üzere onlara da üçüncü dozu açmış olacağız. 50 yaş sınırını Bilim Kurulu'nda biraz daha aşağı çekebiliriz.
SALGININ SEYRI DEĞİŞİYOR
TÜRKİYE'DE dün test yapılan 226 bin 651 kişiden 5 bin 299'una Kovid-19 tanısı konulurken, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 4 bin 446 oldu. Sağlık Bakanı Koca, Twitter paylaşımında "Salgının seyri değişiyor. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin" ifadesini kullandı. ANKARA