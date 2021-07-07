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Giriş Tarihi: 7.7.2021 13:38

Bıçakla çocukların cep telefonunu gasp ettiler

BEKİR COŞKUN
Bıçakla çocukların cep telefonunu gasp ettiler

Mersin'de 14 yaşındaki 2 kız çocuğundan bıçak zoruyla cep telefonunu gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi'nde evlerine giden 14 yaşındaki kız çocukları N.C. ile H.B.Ş.'nin yanına gelen 2 kişi, ellerindeki bıçağı göstererek, çocukların elinden cep telefonunu alıp, koşarak kaçtılar.

Çocukların şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, çevrede yaptığı kamera inceleme çalışmaları ve araştırmalarda, olayı gerçekleştiren U.G. ile İ.I. gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.G. tutuklanırken, İ.I.'ya ise ev hapsi verildi.

Gasp edilen cep telefonu ise çocuklara teslim edildi.

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Bıçakla çocukların cep telefonunu gasp ettiler
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