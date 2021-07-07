BİM 9 Temmuz 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM aktüel ürünler kataloğunda dev indirim başlıyor!

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı günü indirimli ürünler raflarda yerini alırken şimdi ise gözler Cuma gününe çevrildi. 9 Temmuz Cuma günü için ise büyük indirim başlayacak. Her hafta olduğu gibi bu hafta da tüketicilerine indirimli ürünler sunacak olan market zincirini günde binlerce vatandaş ziyaret edip alışveriş yapıyor. Her eve ve her cebe uygun fiyatların ve ürünlerin yer aldığı, çeşit çeşit ürünlerin bulunduğu BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM 9 Temmuz 2021 Cuma aktüel ürünler listesi!

BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde; aspiratör, midi fırın, cam ankastre set, elektrik süpürgesi, bisiklet gibi ürünler yer alırken öte yandan mutfak araç gereçleri, yiyecek ve içecek ürünleri, çocuk oyuncakları ve tekstil ürünleri de dikkat çekiyor. İşte BİM 9 Temmuz 2021 Cuma aktüel ürünler listesi.