Bursa’da kombi patladı facianın eşiğinden dönüldü

Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst balkonunda şiddetli bir patlama meydana geldi.

E.Y'ye ait olan dairenin balkonundaki kombi büyük bir gürültüyle patladı. O esnada mutfakta bulunan E.Y büyük bir kokru yaşadı. Çevredeki vatandaşlarında tedirgin olmasına neden olan patlama sonrası mahalle halkı sokağa döküldü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine 4 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler önce 5 katlı apartmanın diğer dairelerinde ikamet edenlerin tahliyesi için evde olup olmadıkları kontrol edildi. Yanan daireye merdivenle çıkan itfaiye erleri ev sahibi E.Y'yi dışarıya çıkardı. Bir yandan da söndürme araçları balkondan yükselen alevlere müdahale etti. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alınıp söndürüldü.