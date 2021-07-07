Bursa'dan bir acı haber daha: Ölü sayısı 5 oldu!





5 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI



Kazada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi de yaralandı. Hafif ticari araçta bulunan Ahsen Songül Çelik (30), Turgay Dinç (43) ve Bülent Akçam (38) ile otomobilde bulunan İsmail Eren (74) ve Mücahit Türe (67), sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi ve Gemlik devlet hastanelerine kaldırılarak, tedaviye alındı.