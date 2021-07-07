Çalındı sanılan koyunlar köpekle takas edilmiş

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde babasına ait koyunları farklı köylerde satıp karşılığında köpek alan evlat, jandarmanın kayıp koyun ihbarını araştırması sonucu ortaya çıktı.

İlçede hayvancılık yapan bir şahıs 99 adet koyununun çalındığını jandarmaya ihbar etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bir tim oluşturarak kayıp koyunların peşine düştü. Ekipler tarafından drone ve arama köpekleriyle başlatılan aramalar sonuç verdi ve koyunlar bulundu. Bulunan koyunların ardından ise gerçek ortaya çıktı. İddiaya göre koyunların sahibi S.B.'nin oğlu farklı zamanlarda Ardahan'ın merkezinde koyunlarını sattı. Çoban köpeği karlığında satılan koyunlara jandarma el koyarak sahibine teslim etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.