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Giriş Tarihi: 7.7.2021 10:04

Çalındı sanılan koyunlar köpekle takas edilmiş

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Çalındı sanılan koyunlar köpekle takas edilmiş

Ardahan’da bir hayvancı, koyunlarının çalındığını ihbar etti. İhbar sonucu jandarma, koyunları buldu. Ama olay hırsızlık olayı değildi. Koyunların sahibinin oğlu 99 koyunu 3 çoban köpeği karşılığı sattığı ortaya çıktı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde babasına ait koyunları farklı köylerde satıp karşılığında köpek alan evlat, jandarmanın kayıp koyun ihbarını araştırması sonucu ortaya çıktı.

İlçede hayvancılık yapan bir şahıs 99 adet koyununun çalındığını jandarmaya ihbar etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bir tim oluşturarak kayıp koyunların peşine düştü. Ekipler tarafından drone ve arama köpekleriyle başlatılan aramalar sonuç verdi ve koyunlar bulundu. Bulunan koyunların ardından ise gerçek ortaya çıktı. İddiaya göre koyunların sahibi S.B.'nin oğlu farklı zamanlarda Ardahan'ın merkezinde koyunlarını sattı. Çoban köpeği karlığında satılan koyunlara jandarma el koyarak sahibine teslim etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çalındı sanılan koyunlar köpekle takas edilmiş
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