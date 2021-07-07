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Giriş Tarihi: 7.7.2021 12:04

CHP'li Çeşme Belediyesi'ne ön inceleme

ERTAN GÜRCANER
CHP'li Çeşme Belediyesi'ne ön inceleme

İzmir’in Çeşme Kaymakamlığı, içlerinde CHP’li Meclis Üyesi Aybars Yıldırım’ın kaçak rezidansının da bulunduğu çok sayıda kaçak yapı ile ilgili yıkım kararlarının uygulamadığı, keyfi davranıldığı gerekçesiyle Çeşme Belediyesi hakkında ön inceleme başlatılması talebi ile İzmir Valiliği’nden muhakkik görevlendirilmesini istedi. Valiliğin tayin ettiği muhakkikin yapacağı ön inceleme sonucunda somut delillere ulaşırsa hazırlayacağı raporda Çeşme Belediyesi yetkilileri hakkında soruşturma açılması talep edebilecek.

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de içlerinde CHP'li Meclis üyesi Aybars Yıldırım'ın inşa ettiği kaçak rezidansında bulunduğu imar mevzuatına aykırı kaçak yapılar hakkında verilmiş yıkım kararlarının uygulanmadığı, sivil toplum kuruluşlarının belediyeye bilgi edinme yasası kapsamında yaptığı başvuruların yasal süresi içinde cevaplanmadığı, imar mevzuatına aykırı inşa edilen yapılara göz yumulduğu yönündeki şikayetler üzerine Çeşme Kaymakamlığı iddiaları araştırması için İzmir Valiliğinden muhakkik talebinde bulundu.

İzmir Valiliği de şikayetlerin araştırılması için ilçeye muhakkik görevlendirdi. Muhakkikin önümüzdeki günlerde ilçede incelemelere başlayacağı öğrenildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Valiliğin atadığı muhakkik iddialarla ilgili ön inceleme yapıp rapor hazırlayacak. Muhakkik raporun sonuç bölümünde soruşturma izni verilmesi yönünde görüş belirtirse İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile kusuru bulunan Çeşme Belediyesi yetkilileri hakkında soruşturma izni verilebilecek.

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CHP'li Çeşme Belediyesi'ne ön inceleme
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