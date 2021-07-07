CHP'li Çeşme Belediyesi'ne ön inceleme

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de içlerinde CHP'li Meclis üyesi Aybars Yıldırım'ın inşa ettiği kaçak rezidansında bulunduğu imar mevzuatına aykırı kaçak yapılar hakkında verilmiş yıkım kararlarının uygulanmadığı, sivil toplum kuruluşlarının belediyeye bilgi edinme yasası kapsamında yaptığı başvuruların yasal süresi içinde cevaplanmadığı, imar mevzuatına aykırı inşa edilen yapılara göz yumulduğu yönündeki şikayetler üzerine Çeşme Kaymakamlığı iddiaları araştırması için İzmir Valiliğinden muhakkik talebinde bulundu.

İzmir Valiliği de şikayetlerin araştırılması için ilçeye muhakkik görevlendirdi. Muhakkikin önümüzdeki günlerde ilçede incelemelere başlayacağı öğrenildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Valiliğin atadığı muhakkik iddialarla ilgili ön inceleme yapıp rapor hazırlayacak. Muhakkik raporun sonuç bölümünde soruşturma izni verilmesi yönünde görüş belirtirse İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile kusuru bulunan Çeşme Belediyesi yetkilileri hakkında soruşturma izni verilebilecek.