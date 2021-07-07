Ceviz reçelinin hummalı yolculuğu

Yağ oranı, büyüklüğü, ve birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen Adilcevaz cevizinden üretilen reçellere de rağbet her geçen gün artıyor. Çok zorlu bir hazırlanma evresi geçiren reçel yapımı, 40 gün sürüyor.

Reçele dönüştürülen bu lezzet tadıyla mest ederken, Adilcevaz ilçesinin ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor.

Türkiye'nin birçok ili dahil olmak üzere dünya pazarında da yerini alan ceviz reçeli, Avustralya, Çin ve İngiltere gibi ülkelere de ihraç ediliyor.

Adilcevaz ilçesinde yaz mevsiminin başlamasıyla olgunlaşmaya başlayan ve özenle seçilen yeşil cevizler, kabuğu soyulduktan sonra doğal işlemlerden geçiriliyor. Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilen ceviz reçeli yılın sadece belli aylarında toplanan yeşil cevizlerden elde ediliyor. Yöre halkının şifa niyetine yediği ceviz reçelinin üretim aşaması 40 günü bulurken, son yıllarda yapımı yaygınlaşan ceviz reçelinden birçok aile geçimini sağlıyor.

Yaklaşık 20 yıldır ceviz reçeli yapan üretici Barış Göl, 2000'li yıllarda amatörce yapmaya başladığını daha sonra devlet desteğiyle profesyonelliğe geçtiğini ifade etti.

Göl, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ceviz reçelinin meşakkatli bir yolculuğu var. Ceviz reçeli yılın belli aylarında yapılır. Cevizler tam daha olgunlaşmadan sütken dalından elma toplar gibi toplanıyor. Toplandıktan sonra cevizler tesisimizde soyumu ve suda bekleme aşamasından sonra delme hafif bir şekilde kireç kaymağında bekletmesi var. Daha sonra haşlanması ve şekerle kaynatılıp paketleme sürecine geçilir. Bu ceviz reçelinin tam anlamıyla yapılıp piyasa sürülmesi ortalama 40 gün sürmektedir."

Reçel üreticisi Barış Göl, ceviz reçelinin birçok hastalığa iyi geldiği gibi çocuklarda da beyin hücrelerinin gelişmesinde oldukça büyük katkısının olduğunun ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Ceviz reçeli astım bronşit ve guatr hastalıklara çok faydalıdır. Ayrıca küçük çocuklarda beyin hücrelerinin gelişmesinde da faydalıdır. Biz yaklaşık 20 yıldır bu işi yapmaktayız. Türkiye'nin değişik yerlerine, kahvaltı kültürüne, şarküteri gruplarına, doğal ürün satan yerlere ve yurt dışında da Avustralya'ya, Çin ve İngiltere gibi ülkelere ihracatımız oldu. Ayrıca ürettiğimiz ceviz reçeli bizim verdiğimiz firmalar aracılığı ile de birçok ülkeye gitmektedir."

Göl açıklamasının devamında ise, "Adilcevaz'ın cevizinin meşhur olmasından dolayı zamanın idari amirleri Kafkasya'ya bir heyet yollayıp ceviz reçelinin yapım aşamalarını görüp burada uygulamaya başlandı. Bizde aile olarak yaklaşık 20 yıl önce amatörce yapmaya başladık. 2008 yılında ise profesyonelce yaparak devlet büyüklerimizin de desteği ile bir üretim atölyesi kurduk. Bu atölyelerimiz de üretilen ceviz reçelimiz dünyanın çeşitli ülkelerine gitmektedir. Ceviz reçelinin tamamen bizler elle yapmaktayız. Tamamen katkısız organik bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Topladığımız ve aldığımız cevizler gübreleme ilaçlama olmadan tamamen orman meyvesi sınıfındadır. Ceviz reçeli yapımında da pancar şekeri kullanmaktayız. Glikoz şekeri, katkı ve koruyucu gibi maddeler kullanmıyoruz. Baharat, tarçın, karanfil, su ve şeker gibi maddeler kullanıyoruz tamamen el yapımı tamamen doğaldır" dedi.