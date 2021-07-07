Çoban köpeklerinin saldırdığı boz ayı yaralandı

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'ne bağlı Çoban Yıldızı Köyü Aydınlar Mezrası'na inen 3 yaşındaki boz ayı, çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. 3 köpeğin saldırdığı ayı kendini savunmak için hamleler yaparken o anlar civarda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Yaralı halde köpeklerden kurtularak ormana kaçan ayı için vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi.

Köye ayıyı tedavi için giden ekipler ayıya rastlamazken, bölgede incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Veteriner Hekimi Baran Kar, köyde köpeklerin ayıya saldırdığı ihbarı üzerine bölgeye gittiklerini belirterek, "Ayıyı bulamadık. Tekrar incelemelerimiz sürecek. Videoda ayıya bayağı saldırılmış yaralandığı görülüyor. Muhtemelen köpeklerden kurtulup kaçtı" dedi.