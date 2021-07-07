Damadını öldürdü: “Ağır tahrik”ten 12,5 yıl ceza aldı

14 Aralık 2018 tarihinde Şehitkamil ilçesinin Mevlana mahallesinde meydana gelen olayda, eşi yaşadığı tartışmanın ardından baba evine giden Eray Altunbaş, sabaha karşı sokakta tartıştığı kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürülmüş, 31 yaşında hayata veda eden adamın bir hafta önce sosyal medya hesabından "Ezan sesi çok güzel, yanına geliyorum Allah'ım" mesajı paylaştığı ortaya çıkmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuklanan kayınpeder Mikdat K. Halil Ç., Mehmet G., Mehmet K., Mehmet T., Nadire Y. ve Yahya K. hakkında adam kasten öldürme ile ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açılmıştı. Gaziantep 3 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 9. Duruşmasına tutuklu sanık Mikdat K. bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, diğer sanıklar ve avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık Mikdat K, olay tarihinde oğlu Yahya'nın kendisini arayarak ablası ve damadının yüzleşmek istediğini söylediğini, birlikte araçla evden uzakta bir bölgeye gittiklerini, bu sırada damadının kızına karşı hakaret içerikli sözler sarf etmesi üzerine oğlunun belindeki silahla kafasına vurduğunu söyledi. Niyetinin öldürmek değil, "Kolunu, bacağını kırmak" olduğunu savunan sanık, gelinimle ilgili konuyu sordum, "diğerlerini de yapacağım" deyince silahı çekip ateş ettim. Sabaha karşı polise teslim oldum. Çok pişmanım. Bu zamana karşı emniyet karakol yüzü görmemiştim" dedi.

Diğer sanıklar ise olayda herhangi bir suçları bulunmadığını iddia ederek beraatlarını isterken mahkeme heyeti, sanık Mikdat K.'ya önce müebbet hapis cezası, eylemi haksız tahrik altında işlemiş olması nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulayarak 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme diğer sanıklar Yahya K.'ya 2 yıl 1 ay, Halil Ç.'ye 2 yıl 9 ay, Mehmet G.'ye 2 yıl 1 ay, Mehmet K.'ya 2 yıl 1 ay, Mehmet T.'ye 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.