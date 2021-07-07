Doğurganlık hızı düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) 2021 yılı Dünya Nüfus Günü
verilerini paylaştı. Türkiye'nin 83 milyon 384 bin 680 kişi ile nüfus büyüklüğüne göre 235 ülke arasında 19. sırada yer aldığı ve dünya toplam nüfusunun yüzde 1.1'ini oluşturduğu kaydedilen verilere göre Türkiye'de doğurganlık
hızı giderek düşüyor. Toplam doğurganlık hızı, 2001'de 2.38 çocuk iken 2020'de 1.76 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum doğurganlığın, nüfusun yenilenme düzeyi olan 2.10'un altında kaldığını gösterdi.
ŞANLIURFA BIRINCI
Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2020'de 3.71 çocuk ile Şanlıurfa
oldu. Şanlıurfa'yı 3.22 ile Şırnak
, 2.88 ile Ağrı
ve Siirt
izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1.29 çocuk ile Karabük oldu. Bu ili 1.31 ile Zonguldak ve Kütahya izledi. Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, 2001'de en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2020'de binde 115 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi.
EVLENME YAŞI YÜKSELDİ
Doğumlarını 2001'de gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26.7 iken 2020'de 29.0 oldu. Diğer yandan ilk doğumunu 2020'de gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26.5 oldu. Kadınlarda 2015'te 24.4 olan ortalama ilk evlenme yaşı 2020'de 25.1'e yükseldi. Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2010'da yüzde 7.8 iken 2020'de yüzde 2.7'ye düştü.