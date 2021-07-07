Düğüne giderken dehşeti yaşadılar! Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kaza Koçarlı ilçesi Satılar yol ayrımı girişinde meydana geldi. Taşköy Mahallesi'nden Birci Mahallesi'ne bir yakınının düğününe gitmek için yola çıkanların içinde bulunduğu Salih Has (69) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yoldan çıkan araç, kayalığa çarptı. Kazada sürücü Salih Has ile yanındaki Muzaffer Aktürk (83) öldü, Mevlüt Has (90) ile Selahattin Has (82) ise yaralandı. Durumu ağır olan 2 yaralı, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan Selahattin Has da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.