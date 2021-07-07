Düzce'de etkili olan şiddetli sağanak yağış, sele neden oldu. Çilimli, Cumayeri ve Akçakoca'da etkili olan yağışlar nedeniyle, dere kenarındaki evler tedbir amacıyla boşaltıldı.
Yağmur nedeniyle ilçelerde sokaklar göle dönerken, derelerde taşkınlar meydana geldi. Çok sayıda evlerin su bastığı bölgelere Bingöl SAR arama kurtarma ekibinden 3 kişi, diğer illerden 20 kişilik ekiple bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Düzce’deki Sel felaketine, Bingöl’den arama kurtarma ekipleri sevk edildi