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Giriş Tarihi: 7.7.2021 07:11 Son Güncelleme: 7.7.2021 07:11

SSK ve Bağ-Kur 2021 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç para oldu? Memur ve Emekli Temmuz maaşı zammı belli oldu!

SSK ve Bağ-Kur 2021 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç para oldu? Memur ve Emekli Temmuz maaşı zammı belli oldu!

Türkiye’de milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği emekli zammı dün açıklanan enflasyon oranları ile birlikte belli oldu. Rakamların açıklanmasının ardından vatandaşlar, emekli maaşlarına ne kadar zam geldi, kaç para oldu gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Bunun yanı sıra, Kurban Bayramı tarihi göz önünde bulundurulduğunda Temmuz ayı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı da tahmin edilebiliyor. Peki, memur zammı ne kadar oldu, emekli maaşlarına ne kadar zam geldi, kaç para oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur 2021 Temmuz emekli maaş zammı

Emekli maaşlarına ne kadar zam geldi sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Dün saatler 10.00'ı gösterdiğinde açıklanan enflasyon verileri ile birlikte memur ve emekli maaşı zam oranı ve bu ay yatacak olan maaş tutarları belli oldu. Son dakika emekli maaşı zammı açıklaması ve diğer tüm detaylara sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, memur ve emekli maaşı zammı ne kadar, kaç para oldu? İşte, son dakika haberinin ayrıntıları…

ENFLASYON YÜZDE 17.53

Enflasyon verilerindeki Haziran rakamları yüzde 1.94'lük artışla yüzde 17.53 olarak açıklandı.

MEMUR MAAŞLARI VE EMEKLİ MAAŞLARI BELLİ OLDU

Memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapılacak.

TOPLU SÖZLEŞME FARKIYLA BİRLİKTE...

Açıklanan son dakika verilerine göre Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8.45 oranında zam alacak.

ALTI AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ FAKTÖR

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tarafından bugün açıklanıyor. Böylece yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranı da belirlenecek. Enflasyon rakamları ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici oluyor

YENİ ZAMLAR VE MAAŞLAR KİMLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

Ocak-Haziran dönemi enflasyon rakamı işçi, memur ve emeklilerinin gelirini doğrudan ve dolaylı etkileyecek. Haziran ayı başında açıklanan beş aylık enflasyon oranının yüzde 6.39 arttığı dikkate alındığında memur maaşlarına enflasyon farkı gündeme geliyor. Aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.

Temmuz ayı ile birlikte maaşların yanında kıdem tazminatı tavanı da yükseliyor. Enflasyon oranındaki artışla birlikte çalışanların alacağı kıdem tazminatı miktarı da artacak. Bugün itibarıyla 7.639 lira olan tavan 8.224 liraya kadar çıkabilecek.

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SSK ve Bağ-Kur 2021 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç para oldu? Memur ve Emekli Temmuz maaşı zammı belli oldu!
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