Erzurum’dan Ağrı’ya kardeşlik yapısı

Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük kenti Erzurum, bölgenin hemen her alanda bölgenin lokomotifi olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 40 yılı aşkındır aynı kulvarda siyaset yapan Mehmet Sekmen, Samandıra kurucu Belediye Başkanlığı, Kartal Belediye Başkanlığı, 2 dönem milletvekilliği, Genel Merkez yöneticiliği görevlerinin ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlık koltuğuna oturdu. Başkan Sekmen, her fırsatta bölge illerdeki eksiklere yardımcı olmak adına birçok çalışmaya imza atarken, bölgede bulunan belediyelerin projelerinde ve çalışmalarında da bir çok kez yol gösterici oldu. Son olarak Ağrı'da taziye evi ve kreş yaptıran Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne Ağrılı vatandaşlarda teşekkür geldi.

AĞRILI VATANDAŞLAR SEKMEN'E TEŞEKKÜR ETTİ

Ağrı'nın Sıtkiye Mahallesinde taziye ve kreş yapımına başladı. Yapı çalışmalarına başlayan işçileri ziyaret eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti. Başkan Sayan; "Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sıtkiye Mahallesine hem bir taziye evi mahalle konağı hem de bir kreş yapıyor. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmede bu kreşte sağlık ocağı hizmeti de verilecek. Muhtarımızında bu yönde bir talebi vardı. Buradan tüm Ağrılı hemşerilerim adına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Beye saygılarımı gönderiyorum. İyi ki varlar. Böylesine güzel bir hizmet için teşekkür ediyorum. Yakında bir ekip daha gelecek. O ekipte alt yapı çalışması yapacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ve Genel Sekreter Zafer Aynalı'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Sosyal medyada Başkan Sayan'ın teşekkür videosuna karşılık olarak Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'de bir karşılık vererek şunları yazdı; " Kıymetli Başkanım, Can Ağrı'mız bu aziz vatan toprağının en önemli muhkem kalelerinden biridir. Gönül coğrafyamızın nadide şehri Ağrılı kardeşlerim de hizmetlerin en özeline, güzeline layıktır. Bu vesileyle Dadaşlar diyarından Ağrılı kardeşlerime selam ve sevgilerimi yolluyorum"