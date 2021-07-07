Esenyurt'ta çocuk parkında dehşet! Züccaciyeden bıçak çaldı geldi, sonrası korkunç...

"MÜDAHALE ETMEK İSTEDİM"



Olay anında yaralıya ilk yardım yapan bir vatandaş, "Olayın nasıl olduğunu görmedim. Uzaktan bakınca bir olay olduğunu anladım ve geldim. Müdahale etmek istedim, ilk yardım yapmak istedim. Polis ve ilkyardım ekipleri gelince de benlik bir şey kalmadı. Olmaması gereken bir şeydi, yakınlarına baş sağlığı dilerim" dedi.