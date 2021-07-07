İzmir'de eşi pompalı tüfekle yüzünden vurmuştu! 3 yıl sonra karar çıktı

DAVA 3 YIL SÜRDÜ

Tuğçe, gördüğü şiddete daha fazla dayanamayarak, kadın cinayetlerinde başarılarıyla birçok ödül alan İzmirli avukat Sibel Önder'in kapısını çaldı. Tuğçe Aras, avukatı Sibel Önder'le birlikte hukuk mücadelesi başlattı. Üç yıldan fazla hukuk zaferi için bekleyen genç kızın avukatı Önder, müvekkili Tuğçe Aras'ı bu hale getiren cani koca Akif Aras'ın İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürmeye teşebbüsten ceza aldığını ancak vurduktan sonra yaralı olarak hastaneye götürüp bıraktığı 3 ay 6 gün hapis cezası verildiğini duyurdu.