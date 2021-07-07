Faciadan saniyelerle dönüldü! Yanan araçtan saniyelerle kurtuldular

Kaza, Çorum-Samsun Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'a seyir halinde olan Selim Y.'nin kullandığı 07 AFZ 033 plakalı otomobil Atçalı Köyü kavşağında aynı yöne giden Gültekin A.'nın kullandığı 19 ABU 496 plakalı cipe arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddeti ile cip istinat duvarına çarparken, otomobil ise yaklaşık 75 metre sürüklendikten sonra şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Kaza nedeni ile Samsun-Çorum Karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.