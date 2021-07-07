Falçatalı dehşette şok sözler: Yüzümün yarısı elimdeydi!

Mahkeme başkanı, "Maket bıçağını nasıl soktun AVM'ye" sorusunu sanık şöyle cevapladı:"Avm'de almadılar maket bıçağını. Sadece HES kodunu sordular. Geçtim" diyerek savunmasına devam etti. Öztürkmen, "İlk eşim üç çocuğumu üstüme bırakıp başka birine gitti. Sosyal medyada tanışıp evlilik yapmak en büyük hatamdır. İnsan ne için evlenir mutlu olmak için. Ben bir gün bile mutlu olmadım. Pişmanım. Kimse için hapis yatılmazmış" dedi.

Sanık Hanna Butym'in beyanlarına tepki gösterince mahkeme başkanı tarafından duruşma salonundan dışarı çıkarıldı.

"YÜZÜMÜN YARISI ELİMDEYDİ"

Duruşmada Hanna Butym ise, 3 yıl evli kaldıklarını belirterek,"Olay günü yanımda olan Burak arkadaşımdı. Kız kardeşim ve eşi İstanbul'u gezmeye geldiler. Burak'ı gezdirmesi için çağırdık. 3 yıl evli kaldık. Bu olaydan 2 ay önce boşanma davası açmıştım ve Ukrayna'ya gitmiştim ama ona davayı korkumdan söylememiştim. Mesut birlikte yaşarkende tehdit ederdi. Mesajları da var. Beni öncesinde evden kovmuştu. Benden boşanırsan seni ve ailenden 4 kişiyi öldüreceğim diyordu. Boşanma davasında segbisten bile beni tehdit etti. Olay günü Alışveriş merkezine dışarı çıkmıştık. Arkadan geldi hiç bir şey söylemedi. Saçımı çok güçlü bir şekilde çekti ve 3 hamle yaptı. Elinde saçlarım kalmıştı. Şoka girdim. Çünkü yüzümün yarısı elimdeydi. Öleceğim diye korktum. İçerden çıkarsa beni gelip öldürür diye korkuyorum. Cinsel anlamda her defasında benimle zorla birlikte oluyordu. Ben ona hiç bir zaman yaşlısın yazmadım ve hayatımda kimse yoktu. Şikayetçiyim. Olaydan sonra yüzümde seyirme kaldı. Sağ kaşımı oynatamıyorum. Gözümü tam kapatamıyorum. Sağ yanağım hep uyuşuk tam hissetmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.