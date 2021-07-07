Ezoterik öğretilerde genellikle köpek, kurt, çakal biçiminde simgelenen Sirius sabit yıldızı, Alpha Canis Major takım yıldızında yer alır. "Kutsal yıldız" olarak da bilinmesi ile birlikte öte yandan bu önemli gün şans ve mutluluk günü olarak kabul edilir ve senede bir kez gerçekleşir. Çoğu uyarlık Sirius Güneş kavuşumunun olduğu günü yılın en şanslı günü olarak kabul etmektedir. Bu kapsamda; Güneş Sirius kavuşumu saat kaçta, sirius yıldızı ne zaman görülür? Güneş Sirius kavuşumu 2021!

SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sirius; astrolojide güç, şans, mutluluk ve Tanrısal iradenin insanlar üzerindeki etkisini gösterir. 72 yılda 1° ilerleme yapar. Temmuz ayında meydana gelen Sirius Güneş kavuşumu yılda bir kez gerçekleşmektedir. Bugüne Sirian günü denilmektedir. Bu zamanda gelecek ile ilgili planlar yapmak, dua etmek, dilek dilemek için uygun zamanlardır. Kalıcı olmasını istediğiniz işlerinizi başlatmak için uygun bir zamandır. 6 Temmuz 2021 saat 08:09'da kavuşum açısı gerçekleşecektir. 5-6-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında etkili olacak.

SİRİUS NEDİR? SİRİUS NE DEMEK?

Sirius sabit yıldızı; Alpha Canis Major takım yıldızında yer alır. Ezoterik öğretilerde genellikle köpek, kurt, çakal biçiminde simgelenmiştir. Yunan mitolojisinde avcı Orion'un köpeğidir. Mısır da ölüleri öteki aleme götüren Anubis'tir. Türk mitolojisinde göksel sarayın bekçisi Kurt Asena'dır. Roma mitolojisinde Roma şehrinin kurucuları Romelus ve Remus'u emziren ilahi kurttur. Sirius; farklı dillerde Sothis, Şira, Sirona, Serios, Kak-si-di, Huşi gibi adlarla telaffuz edilmiştir. Jüpiter ve Mars doğasında olan bu sabit yıldız; güneşten sonra en parlak ve çıplak gözle görülebilen bir sabit yıldızdır. Onur, zenginlik, liderlik, yardımseverlik, sadakat ve kendini bir misyona adamakla ilgilidir.

Sirius; ilk bakıldığında tek bir yıldız gibi görünse de aslında Sirius-A ve Sirius-B olarak adlandırılan iki adet yıldızdan oluşmaktadır. Türkçe de ismi Akyıldız'dır. Sirius çift yıldız sistemi, Güneş'e olan 8.5 ışık yılı uzaklıkla sistemimize en yakın sekiz yıldızdan ikisidir. Gökyüzünde en parlak yıldız olan Sirius-A'nın görünür kadiri -1.47'dir. Güneş sisteminden bakıldığında en parlak ikinci yıldızdan bile iki kat daha fazla parlaktır.