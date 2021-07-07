145 IQ'ya sahip olan Laurent Simons
henüz 6 yaşındayken liseye başladı, ardından Hollanda
'nın Eindhoven Teknik Üniversitesi
'ne girdi. Bu okulla ilişiğinin kesilmesi tartışma konusu olan Simons, bu kez Anvers Üniversitesi
'nin 3 yıllık fizik bölümünü 1 yılda bitirerek en iyi dereceyle mezun oldu. Klasik mekanik ve kuantum fiziğine odaklandığını, bu konulardaki her şeyi bir an önce öğrenmek istediğini söyleyen Simons, "Hedefim ölümsüzlük. Vücutta mümkün olduğunca fazla sayıda parçayı mekanik parçalarla değiştirmek istiyorum. Bunun için bir yol hazırladım. Bulmacanın ilk parçası kuantum fiziği" dedi.