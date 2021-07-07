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Giriş Tarihi: 7.7.2021 09:21

Hurda malzeme çalan 3 kişi tutuklandı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Hurda malzeme çalan 3 kişi tutuklandı

Zonguldak kente merkezinde bir depodan hurda malzemeleri çalan 3 kişi polisin yaptığı çalışma ile yakalandı.

Zonguldak'ın Karaelmas ilçesi Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki bir depodan 6 Temmuz günü hurda malzemelerin çalınması üzerine Karaelmas Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma Ekibince yapılan çalışma sonucu olayı gerçekleştiren A.K. (28), A.D. (23), ve M.C. (39) adlı şüpheliler yakalandı.

Yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Zonguldak genelinde halkımızın huzuru için hırsızlık suçlarına karşı yürütülen çalışmalara aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.

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Hurda malzeme çalan 3 kişi tutuklandı
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