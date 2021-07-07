Hurda malzeme çalan 3 kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Karaelmas ilçesi Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki bir depodan 6 Temmuz günü hurda malzemelerin çalınması üzerine Karaelmas Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma Ekibince yapılan çalışma sonucu olayı gerçekleştiren A.K. (28), A.D. (23), ve M.C. (39) adlı şüpheliler yakalandı.

Yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Zonguldak genelinde halkımızın huzuru için hırsızlık suçlarına karşı yürütülen çalışmalara aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.