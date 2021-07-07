CHP'li belediyenin ihmalkarlığına Bakanlık ‘dur’ dedi! Salda Gölü doğal güzelliğine kavuştu

*Salda Gölü'nün Mars'taki kraterlerle bir benzerliği var. Bu kapsamda, NASA, üniversiteler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortak bir bilimsel çalışma yürütüyor. Yine STK'lar ve üniversitelerle birlikte biyoçeşitlilik, su potansiyeli belirleme ve Salda Gölü yönetim planı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

*Bakanlıkça Salda Gölü'nün UNESCO Dünya Miras Listesine girmesine dair çalışma başlatılacak.

TUNÇ SOYER YİNE HEDEF SAPTIRDI

Dünyanın nadir güzelliklerinden biri olan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koruma projesi yürütülen Salda Gölü'ne giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yine hedef saptırdı. Soyer, CHP'li Yeşilova Belediyesi sınırlarındaki Salda Gölü'nün tarım politikaları nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyerek hassasiyetle yürütülen koruma eksenli çalışmaları görmezden geldi.