CHP'li belediyenin ihmalkarlığına Bakanlık ‘dur’ dedi! Salda Gölü doğal güzelliğine kavuştu

CHP'li Yeşilova Belediyesinin sınırları içinde yer alan Salda Gölü yıllarca belediyenin atık yönetimi konusunda yeterli çalışmayı yapmaması ve bilinçsiz kullanıma göz yumması nedeniyle kirlendi. Beyaz kumlar çöp yığınları arasında kaldı, derme çatma yapılar nedeniyle Salda bugünkü güzelliğinden çok uzaktaydı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2 yıl süren çalışmaların ardından Salda Gölü, temizlenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Koruma eksenli yapılan çalışmalarla turkuaz renkli göl ve beyaz kumlar adeta yok olmaktan kurtarıldı.
BAKANLIĞIN SALDA GÖLÜ'NDE YAPTIĞI ÇALIŞMALAR
*Salda Gölü'nün kıyısına kadar arabalarla giriliyordu. Özellikle kamp için gelen ziyaretçiler ciddi bir kirliliğe sebep oluyordu. Hem bu kirliliği önlemek hem de gölün doğal yapısını muhafaza etmek için araçların gölün kıyısına kadar girmesini engellendi. Göle girilen alanı, 3 bin 350 metre ahşap dubalarla araç girişine kapatıldı. Böylelikle vatandaşların doğal sit alanının 2 kilometre uzaklığında araçlarını bırakması ve bu alana o şekilde giriş yapmaları sağlandı.
*Çöp dağları Bakanlık tarafından hızlıca temizlendi. Bütün alana Sıfır Atık Sistemi ve ayırma sistemini kuruldu.
*Göl çevresinde derme çatma, gelişi güzel kondurulmuş yapılar kaldırıldı. Yerine, vatandaşların günübirlik ziyaretlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, toprağa zarar vermeyecek şekilde düzenli alanlar tasarlandı.
*Büfe, bölge halkına ekonomik katkı sağlayacak ve yöresel ürünlerin satılacağı birimler, duş ve soyunma üniteleri, sağlık birimi ve mescit gibi yapılar, çocuk oyun alanı; gölün 500 metre ötesinde, temelsiz, sökülür takılır, doğa ile uyumlu ahşap malzeme kullanılarak yapıldı. Alanda konaklama yapılmayacak şekilde düzenlemeye gidildi.
*Vatandaşların Salda Gölü'nün güzelliğini uzaktan gözlemleyebilecekleri seyir terasları kuruldu.
*Salda Gölü ve çevresi Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilerek korunan alan büyüklüğü 44 bin metrekareden 295 bin metrekareye çıkarıldı.
*Salda Gölü'nde 5 noktada su kalitesi izleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yapılan izleme çalışmaları ve alınan tedbirlerle Salda Gölü'nün su kalitesi iyileştirildi.
*Salda Gölü kıyısında "dumansız hava sahası" oluşturuldu.
*Kurulan kamera sistemiyle Salda Gölü 1 yıldır 7/24 online izleniyor.
*Salda'da devam eden tüm çalışmalar, Çevre ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile birlikte yürütülüyor.
*Kurulun bilimsel araştırmaları ve raporları doğrultusunda alınan kararla 'Beyaz Adalar' kısmında artık göle girilmiyor, yüzülmüyor ve plaj kullanılmıyor.
*Beyaz Adalar bölgesinde yaklaşık 1 buçuk kilometrelik sahil şeridinde ziyaretçi kısıtlaması getirildi. Yıllık 1 buçuk milyon ziyaretçi gelen Salda'da yıllık ziyaretçi sayısı 570 bin, anlık ziyaretçi sayısı ise 540 olarak belirlendi.
*Bakanlıkça göl etrafındaki mevcut araç yolu üzerinde, doğal dokuya zarar vermeyecek şekilde bisiklet yolu yapılıyor. Bu kapsamda hem vatandaşların hem de yabancı ziyaretçiler için Salda, Yeşilova, Kayadibi ve Doğanbaba ile bağlantılı ve göl çevresini tamamen dolaşacak şekilde 43 kilometrelik bir güzergâh belirlendi.
*Salda Gölü'nün Mars'taki kraterlerle bir benzerliği var. Bu kapsamda, NASA, üniversiteler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortak bir bilimsel çalışma yürütüyor. Yine STK'lar ve üniversitelerle birlikte biyoçeşitlilik, su potansiyeli belirleme ve Salda Gölü yönetim planı çalışmaları gerçekleştiriliyor.
*Bakanlıkça Salda Gölü'nün UNESCO Dünya Miras Listesine girmesine dair çalışma başlatılacak.
TUNÇ SOYER YİNE HEDEF SAPTIRDI
Dünyanın nadir güzelliklerinden biri olan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koruma projesi yürütülen Salda Gölü'ne giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yine hedef saptırdı. Soyer, CHP'li Yeşilova Belediyesi sınırlarındaki Salda Gölü'nün tarım politikaları nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyerek hassasiyetle yürütülen koruma eksenli çalışmaları görmezden geldi.