İki kurban daha

SON dönemde sahte içki nedeniyle yaşanan can kayıplarına yenileri ekleniyor. Tekirdağ Çorlu
'da sahte içki zehirlenmesi nedeniyle Ahmet Ataman
(60) ve Vedat Bektaş
(24) öldü. İlçede sahte içkiden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Çorlu'da, 24 Haziran'dan itibaren, satın aldıkları sahte içkiden 30 kişi zehirlenmişti. Bugüne kadar tedavileri tamamlanan 11 kişi, taburcu edilirken, 2'si entübe 7 kişinin de yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor. Sahte içkileri ilçedeki büfelere satan 6 kişi tutuklanmıştı.