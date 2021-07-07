Kadının 400 lirasını çaldı: “Alkol alıp eğlendim” dedi

Adana'da alışveriş yapan 24 yaşındaki Buse A.'nın (24) çantasındaki cüzdandan 400 lirayı yankesicilik yöntemiyle çalan Abdurrahman D. (35) polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Abdurrahman D., "O parayla alkol alıp, eğlendim" dediği belirtildi.

KAMERALAR KAYDETTİ

Merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'nde 28 Haziran günü alışveriş yapmak için bir mağazaya giden Buse A. reyonları gezerken, arkasından yaklaşan kişi, elindeki poşette bulunan çantasındaki cüzdandan 400 lirayı çaldı. Durumu fark eden ve cüzdanını kontrol eden genç kadın, parasının çaldığından şüphelendiği kişinin peşinden koştu ancak yakalayamadı. Yaşananlar, saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ALKOLLÜYDÜM"

Parası çalınan Buse A.'nın şikayeti üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Abdurrahman D., olduğunu belirledi. Ekipler, Abdurrahman D.'yi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Abdurrahman D., emniyetteki ilk ifadesinde, "Alkollüydüm. Kadını yürürken gördüm ve bir anlık gafletle peşinden gidip, çantasındaki parayı aldım. O parayla da alkol alıp, eğlendim" dedi. Abdurrahman D., tutuklandı.