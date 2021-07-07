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Giriş Tarihi: 7.7.2021 13:58

Kapalı spor salonunda geleceğin sporcuları çıkacak

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Kapalı spor salonunda geleceğin sporcuları çıkacak

Adana Yüreğir Belediyesi’nin PTT Evleri Mahallesi’nde kapalı spor salonu yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

Adana Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in Bakanlık düzeyinde gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Yüreğir'e kazandırılacak olan kapalı spor salonu, 895 metrekarelik bir kapalı alana sahip olacak. İhalenin yapılmasının hemen ardından başlayan inşaat hızla yükselirken, çok amaçlı olarak hizmet verecek salon, basketbol sahası, voleybol sahası, soyunma, hakem ve antrenör odaları ile Yüreğirli sporcuları geleceğe hazırlayacak.

EKSİĞİ GİDERECEK

Son yıllarda özellikle çok sayıda branşta öne çıkan Yüreğirli sporcular, inşaatın tamamlanması ile birlikte geleceğin profesyonelleri olma yolundaki çalışmalarına yeni kapalı spor salonunda devam edecek. Bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete sunulması planlanan Kapalı Spor Salonu bölgede önemli bir eksikliği gidermiş olacak.

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Kapalı spor salonunda geleceğin sporcuları çıkacak
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