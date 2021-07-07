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Giriş Tarihi: 7.7.2021

Karısını öldürdü, kadınlardan özür diledi

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
Karısını öldürdü, kadınlardan özür diledi
İstanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasında olduğu eşi Mehtap Çoban'ı (42) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Dursun Çoban (43) duruşmada karısını sevdiğini, bütün kadınlardan özür dilediğini söyledi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen sanık Çoban, hâkim karşısına çıktı. Bakırköy 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, haksız tahrik koşullarının oluştuğuna dair dosyada somut delil bulunmadığını belirtti. Duruşmaya Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS'le bağlanan Çoban ağlayarak "Çok pişmanım. Bütün insanlıktan özür diliyorum. Bütün kadınlardan özür diliyorum. Karımı seviyordum. Bu suçtan karşınızda olmaktan utanıyorum" dedi. B
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Karısını öldürdü, kadınlardan özür diledi
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