Kartal Tibet eşi kimdir? Kartal Tibet evli miydi, çocuğu var mı? İşte Kartal Tibet’in hayatı, eşi ve çocukları hakkında merak edilenler

Kartal Tibet kimdir, Kartal Tibet evli miydi, çocuğu var mı soruları usta sanatçının ölümünün ardından araştırılmaya başlandı. Ünlü sanatçının vefat haberi derin bir üzüntü ile karşılanırken Kartal Tibet'in hayatı hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, Kartal Tibet evli miydi, eşi kimdir gibi birçok soru, araştırılıyor. Kartal Tibet, 1963 yılında Gündüz Tibet ile hayatını birleştirdi. Peki, Kartal Tibet'in eşi Gündüz Tibet kimdir? Kartal Tibet'in çocukları kimler? İşte, aramızdan ayrılan Kartal Tibet'in özel hayatı hakkında merak edilenler
Gündüz Tibet, Kartal Tibet'in eşidir. 1963'te evlenmişlerdir. "1963'te eşim Gündüz ile evlendim, 1965'te sinema oyunculuğuna başladım." diyen Kartal Tibet, çapkın mısınız sorusuna da "Filmlerde görülen jönlük, benim işimdi. Gerçek ben değildi. Ben hala eşimle aynı yastığa baş koyuyorum" diyerek eşine verdiği önemden bahsetmişti.
Gündüz Tibet'in Mahir Canova'dan olma Civan Canova isimli bir oğlu bulunmaktadır.
Türk Yeşilçam Sineması'nın önemli aktörlerinden ve yönetmenlerinden Kartal Tibet ile evli olan Gündüz Tibet'in bu evliliğinden ise Kanat Tibet ve Kumru Tibet adında 2 çocuğu var.