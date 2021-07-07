Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?

Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Bu yıl kurbanlık sayısının yeterli olduğunu vurgulayan Şen, kurbanlık alırken hayvanın sağlıklı görünümüne dikkat edilmesinin yanı sıra koyunun en az 1, keçinin ise en az 2 yaşında olmasına dikkat edilmesi çağrısında bulundu. Şen, hayvanlarda kilo kriterinin kişilerin bütçesine göre değişebileceğini ancak koyun ya da keçinin kilogramından önce sağlıklı beslenip beslenmediğine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

SARI KÜPELİ TERCİH EDİLMELİ

Hayvanların gözünden veya burnundan akıntı gelip gelmediğinin kontrol edilmesiyle birlikte resmi kurumlarca verilmiş sarı küpeli hayvanların tercih edilmesini öneren Şen, "Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne mensup üyelerin koyun ve keçileri çok titiz yetiştiriliyor. Kurbanlıkları birlik üyeleri ve tanıdık yetiştiricilerden alın. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı olması gerekiyor. Bu nedenle resmi kurumlar tarafından denetimi yapılan küpeli hayvanlar tercih edilmelidir" dedi.

TOKALAŞARAK PAZARLIK YANLIŞ

Kurban Bayramı'nın geçen yılki gibi salgın dönemine denk geldiğini ancak bu yılki bayramda yasaklar olmadığı takdirde hayatın normal seyrinde ilerleyeceğini anımsatan Şen, tedbirin elden bırakılmaması, salgına karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı. "Kurbanlık pazarlarında maske, hijyen ve mesafe kuralına uyulmalıdır" diye konuşan Şen, Covid-19 salgını nedeniyle pazarlarda tokalaşarak pazarlık yapılmasının yanlışlığına dikkat çekti.

KURBANLIK ÖNERİLERİ…

Murat Şen, "İstemesek de bazı satıcılar hastalıklı, yaşlı ve dişi hayvanları satmaya çalışabiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımız sağlıklı, semiz, resmi kurumlarca denetimi yapılmış, kulakları küpeli erkek hayvanları tercih etmeli. Kurbanlık satın alırken hayvanın gözünden yaş gelmemesine dikkat edin. Yine aynı şekilde hayvanın burnunun akmadığına emin olun. Tüyleri kırkılmış hayvanların sağlıklı olup olmadığı daha çabuk anlaşılacaktır. Bu nedenle tüyleri kırkılmış hayvanları tercih edin. Yerli yetiştiricilerin desteklenmesi için vatandaşların kendi bölgelerindeki yerli, tanıdıkları üreticiden ve Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği logolu satış yerlerinden alışveriş yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

İŞTE FİYATLAR…

Bu yıl için belirlenen kurbanlıkların fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen, küçükbaş kurbanlığın kilogram fiyatının 35, büyükbaş kurbanlığın kilogram fiyatının ise 30 lira olduğunu, kesim ücretinin ise küçükbaş hayvan için 80, büyükbaş hayvan için 800 lira olarak belirlendiğini kaydetti. Murat Şen, Kurban Bayramı'nın sağlık ve huzur içerisinde geçmesini diledi.