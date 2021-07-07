KYK yurt başvurusu ne zaman? 2021 2022 KYK yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Üniversite eğitimine başlayacak olan öğrencilerin gündeminde yurt ve burs başvuruları bulunuyor. Üniversiteyi yeni kazanan yüz binlerce öğrencinin yanı sıra, ara sınıfta okuyanlar da KYK burs ve yurt başvuruları hakkında son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi gözlerini Kredi ve Yurtlar Kurumu'na çevirdi. Peki KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır, tarihler belli oldu mu? İşte, KYK yurt ve burs başvuru tarihleri ile ilgili detaylar…