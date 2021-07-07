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Giriş Tarihi: 7.7.2021 11:43

KYK yurt başvurusu ne zaman? 2021 2022 KYK yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

KYK yurt başvurusu ne zaman? 2021 2022 KYK yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ardından KYK yurt başvurularıyla ilgili olarak KYK yurt başvurusu ne zaman, yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. ÖSYM tarafından açıklanacak YKS sonuçları ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt ve burs başvurusu başlayacak. Bilindiği gibi, devlet yurtları ile öğrencilerin barınma ihtiyaçları huzurlu ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Peki KYK yurt başvurusu ne zaman? 2021 2022 KYK yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Üniversite eğitimine başlayacak olan öğrencilerin gündeminde yurt ve burs başvuruları bulunuyor. Üniversiteyi yeni kazanan yüz binlerce öğrencinin yanı sıra, ara sınıfta okuyanlar da KYK burs ve yurt başvuruları hakkında son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi gözlerini Kredi ve Yurtlar Kurumu'na çevirdi. Peki KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır, tarihler belli oldu mu? İşte, KYK yurt ve burs başvuru tarihleri ile ilgili detaylar…

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversiteler için 2021-2022 eğitim öğretim yılı 13 Eylül'de başlayacak. Üniversitelilerin kaldığı KYK yurtları da Eylül ayı itibariyle faaliyete geçecek. KYK yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı YURTKUR tarafından yapılan açıklamayla belli olacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girerek yükseköğretim programına girmeye hak kazanan birinci sınıf öğrencileri ve ara sınıf öğrencileri yurt başvurusunda bulunabilir. Yurt başvuruları başladığında, başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Kesin tarih YURTKUR tarafından açıklanacak.

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KYK yurt başvurusu ne zaman? 2021 2022 KYK yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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