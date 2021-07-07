Lüks Daire fiyatına tay

TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 62'si 20 ile 430 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. İhalenin en pahalısı, Halil Şeker tarafından lüks bir daire fiyatına, 430 bin liraya alınan "Safder" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "Safder"i, Narin Natural Gıda Limited Şirketi'nin 370 bin liraya satın aldığı "Kılıçbağı" isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 350 bin liraya Murat Yıldız'ın aldığı "Özgünşah" adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi.

SATIŞLARDA ARTIŞ GÖZLENDİ

İhale sonrasında açıklamalarda bulunan TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, "Geçen yılki satışlara göre bu yılki satışlarımız yüzde 69 civarında artış kaydetti. Geçtiğimiz yıl TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi'nin yetiştirmesi koşu taylarını ortalama 82 bin 500 liraya satmış iken bu sene 118 bin 250 TL'ye satmış olduk. Bereketli bir satış oldu. Yıldan yıla artan bir periyodumuz var. Bundan sonra da artırarak satışlarımızı devam ettireceğiz. Bugünkü satışların ülkemize, TİGEM'imize ve Tarım ve Orman Bakanlığı'mıza hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Tay alan arkadaşlarımıza da hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.