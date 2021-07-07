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Giriş Tarihi: 7.7.2021 10:24 Son Güncelleme: 7.7.2021 10:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Marmara Bölgesi genelinde sağanak bekleniyor

AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Marmara Bölgesi genelinde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden, öğleden sonra Trakya'da kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

TÜRİYE GENELİNDE HAVA DURUMU:

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Marmara Bölgesi genelinde sağanak bekleniyor
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