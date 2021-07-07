Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Marmara Bölgesi genelinde sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden, öğleden sonra Trakya'da kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
TÜRİYE GENELİNDE HAVA DURUMU:
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık