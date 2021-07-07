Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 25 ilde etkili olacak... Kuvvetli geliyor

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik çevreleri ve İstanbul'un Anadolu Yakası ile zamanla bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bilecik çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli (51-85 kg/m²) olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Anadolu Yakası ile zamanla il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.