MSB işçi alımı ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Bakanlık bünyesinde istihdam etmek üzere 2 bin 553 kişilik işçi alımı yapılacağı duyurulunca MSB işçi alımı başvuruları ile ilgili sorgulamalar arttı. Belirlenen şartları göz önüne alarak adaylar belirlenen tarihler aralığında başvurularını gerçekleştirecek. Açık iş pozisyonları için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Peki MSB 2 bin 553 kişilik işçi alımı ne zaman? MSB işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Millî Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi süreli işçi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.