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Giriş Tarihi: 7.7.2021 18:09 Son Güncelleme: 7.7.2021 18:20

Müşterisini tıraş ederken dehşeti yaşadı: Canımızı zor kurtardık, aniden kaçtık!

İHA
Müşterisini tıraş ederken dehşeti yaşadı: Canımızı zor kurtardık, aniden kaçtık!

Zonguldak'ın Ormanlı beldesinde meydana gelen sel felaketi sırasında müşterisini tıraş eden berber Recep Tosuncuk, iş yerini basan sel sularından son anda kurtuldu. Dehşet anlarını anlatan Recep Tosuncuk, "Bu olay sabah saatlerinde oldu. Canımızı zor kurtardık. Aniden kaçtık" ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ın Ormanlı beldesinde sabah saatlerinde sel felaketi yaşandı. Aşırı yağışların ardından dereyle birlikte gelen sel felaketi nedeniyle beldedeki bir çok ev, işyeri ve araçlar sular altında kaldı.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Sel felaketinin mağdurlarından biri de Recep Tosuncuk oldu. Dehşet anlarını İHA'ya anlatan Tosuncuk, "Bu olay sabah saatlerinde oldu. Canımızı zor kurtardık. Müşterimi tıraş ediyordum. Zor kaçtık. Aniden kaçtık" diye konuştu. Tosuncuk'un işyerindeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

"SON ANDA KAÇTIM, YOKSA BURADA BOĞULACAKTIM"

Bir vatandaş da boğulmaktan son anda kurtulduğunu anlatarak, "Bir anda su bastı. Tamirat yapıyordum. Son anda kaçtım. Yoksa burada boğulacaktım. Eşyalarım falan hep kullanılamaz hale geldi" diye ifade etti.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan oluşturulan kriz masası sonrası ekipler işyerlerini tek tek gezerek hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirdi.

Müşterisini tıraş ederken dehşeti yaşadı: Canımızı zor kurtardık, aniden kaçtık! | Video

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Müşterisini tıraş ederken dehşeti yaşadı: Canımızı zor kurtardık, aniden kaçtık!
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