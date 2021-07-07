Müşterisini tıraş ederken dehşeti yaşadı: Canımızı zor kurtardık, aniden kaçtık!

"SON ANDA KAÇTIM, YOKSA BURADA BOĞULACAKTIM"

Bir vatandaş da boğulmaktan son anda kurtulduğunu anlatarak, "Bir anda su bastı. Tamirat yapıyordum. Son anda kaçtım. Yoksa burada boğulacaktım. Eşyalarım falan hep kullanılamaz hale geldi" diye ifade etti.