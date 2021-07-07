"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"
Sel felaketinin mağdurlarından biri de Recep Tosuncuk oldu. Dehşet anlarını İHA'ya anlatan Tosuncuk, "Bu olay sabah saatlerinde oldu. Canımızı zor kurtardık. Müşterimi tıraş ediyordum. Zor kaçtık. Aniden kaçtık" diye konuştu. Tosuncuk'un işyerindeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.
"SON ANDA KAÇTIM, YOKSA BURADA BOĞULACAKTIM"
Bir vatandaş da boğulmaktan son anda kurtulduğunu anlatarak, "Bir anda su bastı. Tamirat yapıyordum. Son anda kaçtım. Yoksa burada boğulacaktım. Eşyalarım falan hep kullanılamaz hale geldi" diye ifade etti.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Öte yandan oluşturulan kriz masası sonrası ekipler işyerlerini tek tek gezerek hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirdi.
Müşterisini tıraş ederken dehşeti yaşadı: Canımızı zor kurtardık, aniden kaçtık! | Video