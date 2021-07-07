Milyonlarca çalışan nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, nakdi ücret desteği sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde sona eren destek ödemelerinin akabinde vatandaşlar son kez hesaplarına yatacak olan nakdi ücret desteği sorgulama işlemlerine hız kazandırdı. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan nakdi ücret desteği, 1 Temmuz 2021 Perşembe normalleşme süreciyle birlikte sona ermişti. Peki Nakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak? 2021 Nakdi ücret desteği uzatıldı mı, sorgulama nasıl yapılır?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILACAK MI?

Nakdi ücret desteğine ilişkin yeni bir karar açıklanmadı.

En son alınan karar ile nakdi ücret desteği, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatılmıştı.

Nakdi ücret desteği ödemelerinin yeniden uzatılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK, UZATILDI MI?

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından nakdi ücret desteğinin önce 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu tarih uzatılarak 30 Haziran'a kadar çekilmişti. Herhangi bir uzatma kararı alınmadığı taktirde nakdi ücret desteği Temmuz ayının ilk haftasında son kez hesaplara yatırılacak.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Nakdi ücret desteği, 30 Haziran'da sona erecek. Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da gerçekleştirildi. Haziran ayına ait son ödemelerin Temmuz ayı başında yapılması bekleniyor.

NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA

Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT'ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.