Sosyal hayatta kademeli normalleşme süreci devam ederken Nakdi Ücret Desteği ne zaman bitecek, Temmuz ayı destek ödemesi bitti mi sorusuna yanıt aranıyor. En son Mayıs ayına ilişkin ödemeler 8 Haziran'da gerçekleşirken Haziran ayına ait nakdi destek ödemelerinin Temmuz ayında yapılacağı biliniyor. Belli sebeplerden ötürü ücretsiz izne ayrılan vatandaşların herhangi bir uzatma kararı alınmazsa nakdi ücret desteği Temmuz ayının ilk haftasında son kez hesaplara yatırılmış olacak. Buna göre; Nakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak, Temmuz ayı destek ödemesi bitti mi? Nakdi Ücret Desteği uzatıldı mı?
Nakdi ücret desteğine ilişkin yeni bir karar açıklanmadı.
En son alınan karar ile nakdi ücret desteği, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatılmıştı.
Nakdi ücret desteği ödemelerinin yeniden uzatılmadı. son nakdi ücret desteği önümüzdeki hafta pazartesi gününden cuma gününe kadar hesaplara yatmış olacak.
Nakdi ücret desteği uzatılmadı.
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından nakdi ücret desteğinin önce 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu tarih uzatılarak 30 Haziran'a kadar çekilmişti. Herhangi bir uzatma kararı alınmadığı taktirde nakdi ücret desteği Temmuz ayının ilk haftasında son kez hesaplara yatırılacak.
Nakdi ücret desteği, 30 Haziran'da sona erecek. Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da gerçekleştirildi. Haziran ayına ait son ödemelerin Temmuz ayı başında yapılması bekleniyor.
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT'ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.