Sosyal hayatta kademeli normalleşme süreci devam ederken Nakdi Ücret Desteği ne zaman bitecek, Temmuz ayı destek ödemesi bitti mi sorusuna yanıt aranıyor. En son Mayıs ayına ilişkin ödemeler 8 Haziran'da gerçekleşirken Haziran ayına ait nakdi destek ödemelerinin Temmuz ayında yapılacağı biliniyor. Belli sebeplerden ötürü ücretsiz izne ayrılan vatandaşların herhangi bir uzatma kararı alınmazsa nakdi ücret desteği Temmuz ayının ilk haftasında son kez hesaplara yatırılmış olacak. Buna göre; Nakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak, Temmuz ayı destek ödemesi bitti mi? Nakdi Ücret Desteği uzatıldı mı?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI,SON DURUM NE?

Nakdi ücret desteğine ilişkin yeni bir karar açıklanmadı.

En son alınan karar ile nakdi ücret desteği, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatılmıştı.

Nakdi ücret desteği ödemelerinin yeniden uzatılmadı. son nakdi ücret desteği önümüzdeki hafta pazartesi gününden cuma gününe kadar hesaplara yatmış olacak.

Nakdi ücret desteği uzatılmadı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK, UZATILDI MI?

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından nakdi ücret desteğinin önce 17 Mayıs 2021 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Ancak daha sonra bu tarih uzatılarak 30 Haziran'a kadar çekilmişti. Herhangi bir uzatma kararı alınmadığı taktirde nakdi ücret desteği Temmuz ayının ilk haftasında son kez hesaplara yatırılacak.