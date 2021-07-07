Pansiyonda dehşete düşüren olay! "Yatağımın her yerinde kan vardı"





Ben de bu arada uyudum. Odadaki sesler sebebiyle gözümü açtığımda, odamda işletmede çalışan H.Y. ile C.T vardı. Uyku sersemliğinin etkisiyle tam ne olduğunu anlayamadım. Fakat bana karşı cinsel saldırıda bulunulduğunu fark ettim. Ben de bunu engellemek için mücadele ettim. Bu esnada çığlık atıp, ağlayıp, bağırıyordum.